Lapseki'de hayvan barınağındaki sokak hayvanlarına kuduz aşısı yapıldı

Lapseki Belediyesi Hayvan Barınağındaki 400’e yakın sahipsiz sokak hayvanına ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kuduz aşısı yapıldı.

Lapseki Belediyesi tarafından hayvan barınağındaki sahipsiz hayvanların kuduz aşısı yapılmasındaki talepleri doğrultusunda, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince 400’e yakın hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.

Lapseki ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, “Lapseki Belediyesi tarafından yapılan talep doğrultusunda belediyeye ait hayvan bakım evindeki sahipsiz kedi ve köpeklere ekiplerimiz tarafından kuduz aşısı yapıldı. Talep edildiği takdirde belli zamanlarda ekiplerimiz aşı uygulamasını yapabiliriz" dedi.