Lapseki'de kapalı pazaryerinin çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 12 bin 500 metrekare alanda 527 perona sahip kapalı pazaryerinin çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Lapseki Belediyesi tarafından yaklaşık bir yıl önce ihalesi sonrası yer teslimi yapılan kapalı pazaryeri için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan kapalı pazaryeri 12 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edildi. 10 bin 400 metre kapalı alanda 527 peron bulunuyor. Kapalı pazaryerinde sebze, meyve, balıkçı ve giyim peronları olacak. Kapalı pazaryerinde devam eden çalışmalar çerçevesinde Lapseki Belediyesi ekipleri tarafından çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.