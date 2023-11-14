Lapseki'de kömür dağıtımı başladı

Çanakkale’nin Lapseki ilçe merkezi, belde ve köylerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından toplamda 500 aileye kömür dağıtılmaya başlandı.

Vakıf Müdürlüğünden edinilen bilgide, Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca Lapseki ilçesinde, beldelerde ve köylerde ikamet eden ve ihtiyaç sahibi oldukları Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilen toplam 500 aileye ( her bir aileye 750’ şer kilogram) olmak üzere 375.000 kilogram bedelsiz kömür yardımı dağıtımı görevliler tarafından vatandaşların evlerine teslimi yapılmaya başlandığı öğrenildi.

Görevliler tarafından evlerinde doğalgaz yakmaya başladıkları tespit edilen ailelere ise kömür yardımı yapılmadığı belirtildi.

Kömür dağıtımının yaklaşık 15 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.