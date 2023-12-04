Lapseki'de köylere yapılan hizmetler devam ediyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği ilçeye bağlı köylere hizmetleri devam ediyor.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin, Harmancık köy muhtarı Ramazan Özdemir ile birlikte ilçeye uzak ve dağ köylerinden biri olan Harmancık köyüne bağlı Hacılar Mahallesine giderek, yollara döşenen parke taş ve meydan düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, ‘Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak, ilçemize bağlı köy, oba yani küçük büyük demeden insanın yaşadığı her yere hizmet götürmeye devam ediyoruz. Harmancık köyüne bağlı Hacılar obası küçük bir yer. Ama orada da yaşayan vatandaşlarımız köy muhtarının talepleri doğrultusunda köy içinde yollara parke taş döşemesi ve köyde yaşayan vatandaşların özel günlerde kullanabilmesi için alanda düzenleme yapıldı. Civar köylerden gelen muhtarlarla sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledik” dedi.