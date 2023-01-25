Lapseki'de sahte para ve uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lapseki ilçesinde bir araçta yapılan aramada sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Lapseki ilçesi feribot iskelesi mevkisinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 21 adet sahte 200 TL, 35 adet sahte 100 TL, 3 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, ‘Parada Sahtecilik’ ve ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak’ suçlarından adli işlem başlatıldı.