Lapseki'de takla atan araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde takla atan araç içindeki 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 19.40 sıralarında Lapseki ilçesi, Çardak Beldesi, Zincir bozan mevkiinde meydana geldi. Selçuk Özkul idaresindeki 34 TN 5971 plakalı araç setir halindeyken nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan araç takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettiği yaralılardan Hayriye Şenizbe (92) kaldırıldığı Lapseki Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Selçuk Özkul, yolcular Hayriye Melek Şenizbe, Özlem Öğüt Özkul Çanakkale ve Lapseki’de hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.