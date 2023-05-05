Lapseki'de Tarla Günü programı gerçekleşti

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Kocaveli köyü sınırları içinde Bahri Kaya’ya ait elma bahçesinde Tarla Günü programı düzenledi.

Etkinliğe Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Lapseki İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Kaçan, köy muhtarları ve üreticiler katıldı.

Etkinlik saygı duruşundan bulunup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra programın açılış konuşmasını yapan Lapseki İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Kaçan, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gerek bitkisel üretimde, gerek su ürünlerinde, gerek hayvansal üretimde ve gıda alanında her türlü üreticilerimizin ve üretmeye meyilli olan kişilerin hep yanındayız ve yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Meyvede İsocod-C isimli Biyolojik Mücadelede kullanılan ürün, elma iç kurdu Feromon’u içeren kablo benzeri çubuk materyallerdir. Ağaç dallarına asılmak suretiyle kullanılır. Uygulaması 50 adet/da şeklinde olmaktadır. Elma iç kurdunun kendi biyolojik cinsel çekici Feromun’u içerdiğinden Biyolojik Mücadele metodu olarak tanımlanmıştır. Kimyasal ilaç değildir” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "İlimiz baktığımız zaman hakikaten ister bitkisel üretim ister hayvansal üretim olsun, isterseniz su ürünleri olsun potansiyeli yüksek olan illerden birisi. Bitkisel üretimde de baktığımızda Türkiye’de toprak varlığı bakımından 36. sırada olmasına rağmen ama ütüm miktarına baktığımız da 18. sırada olduğunu görüyoruz. Bu da ne demektir? Kaliteli ve yüksek verim elde ediyoruz anlamına gelir. Son zamanlarda özellikle meyvede çiftçilerimiz bilinçlendi. Bilimsel teknikleri araştırarak alarak kendi bahçelerinde uygulamaya başladılar. İnşallah bu uygulamaları daha göreceğiz. Elma ve şeftali üretiminde nektarın üretiminde Türkiye’de söz sahibiyiz. Hele şeftali ile nektarın Türkiye’de birinci sıradayız. Üretim miktarı bakımından ve aynı zamanda kalite olarak ta çok iyi durumdayız. Biz uygulamayı ilk kez 2020 yılında elma ağacında başlattık. İnsanlar artık kimyasallardan arınmış, çevreye duyarı faydalı mikro organizmaları yok etmeyen böyle bir üretim modelini istiyor. Böyle bir üretim modeli gerekli zaten. 2020 yılında başlattığımız biyoteknik mücadeleyle inşallah önümüzdeki süreçte dalga dalya büyüyerek bu uygulamayı arttıracağız” diye konuştu.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise, "Burada en önemli konu üreticileri maliyeleri düşürmeleri çok önemli ama ben bu işe tamamen sağlık açışından bakıyorum. Yani bir tarafta kimyasal kullanıyorsunuz. Elma’da en az 20 defa ilaç atıyorsunuz ama onun yanında biyoteknik usullerle bunu daha aza indiriyorsunuz. Belki 3-4 defaya indiriyorsunuz. Bu üreticimiz içim çok önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, programa düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, çiftçilere bereketli bir yıl diledi.