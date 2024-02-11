Lapseki'de üst geçitte asansör çalışmaları başladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Devlet Hastanesi önünde bulunan yaya üst geçidinde asansör çalışmaları başladı. Kısa bir süre içinde tamamlanması planlanan çalışmaların ardından asansörün hizmete girmesi bekleniyor.

Lapseki'de üst geçitte asansör çalışmaları başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Devlet Hastanesi önünde bulunan yaya üst geçidinde asansör çalışmaları başladı. Kısa bir süre içinde tamamlanması planlanan çalışmaların ardından asansörün hizmete girmesi bekleniyor.

Lapseki Devlet Hastanesi önünde bulunan yaya üst geçidinde gerçekleştirilen asansör çalışmaları başladı. Kısa bir süre içinde tamamlanması planlanan çalışmaların ardından asansörün hizmete girmesi bekleniyor.

MDK
MDK
MDK
MDK

Asansörün hizmete girmesiyle birlikte engelli, yaşlı ve çocuk sahibi vatandaşlar, yaya üst geçidini daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilecekler.