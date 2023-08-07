Lapseki'deki orman yangını kontrol altına alındı, 7 hektar alan zarar gördü

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz çıkış nedeni belli olmayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 7 hektar alan zarar gördü.

Yangın saat 13.58’te insansız hava aracı (İHA) tarafından Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirildi. Yangına ilk müdahale 14.05’te yapıldı. Yangına havadan 7 helikopter, 8 uçak, 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer, 255 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında yaklaşık 7 hektar alan zarar gördü.

Yangın bölgesinde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirterek, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil ama Biga-Lapseki yolunda herhangi bir sebepten çıktığı düşünülüyor" dedi.