Lapseki'nin meşhur şeftalisi coğrafi tescil işareti aldı

Çanakkale'nin 10'uncu coğrafi işaret tescili ürünün Lapseki şeftalisi olduğunun müjdesini AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan verdi.

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  • 16.05.2022 16:32
  • Güncelleme: 16.05.2022 17:05
Lapseki'nin meşhur şeftalisi coğrafi tescil işareti aldı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Çanakkale’nin 10’uncu coğrafi işaret tescili ürünün Lapseki şeftalisi olduğunun müjdesini AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan verdi.

Çanakkale’nin 10’uncu coğrafi işaretini Lapseki şeftalisiyle aldığının müjdesini veren Turan yaptığı açıklamada, "Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını ve kalitesini garanti altına alırken üreticilerimiz için ise pazarlama ve markalaşma anlamında büyük bir önem taşıyor. Çanakkale’miz tarım alanındaki ürünleri ile geniş yelpazeye sahip, ülkemizin nadide şehirlerinden biri. Ürettiğimiz ürünlerin markalaşması demek, Çanakkaleli üreticilerimizin, çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin kalitesinin garanti altına alınması demek. Lapseki şeftalisi, coğrafi işaret tescili alarak, bundan sonra kendi adıyla bir marka olarak raflarda yerini alacak. Çanakkale’miz markalarıyla büyümeye devam edecek. Coğrafi işaret tescilli ürün anlamında şehrimiz önemli bir aşama kaydetti. Tüm ilçelerimizdeki ilgilileri ve kurumlarımızı coğrafi işaret tescilli ürünlerimizi artırmaya davet ediyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanımız Cemil Başpınar’a, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na, Lapseki Kaymakamımız Fatih Çelikkaya’ya, Lapseki Ziraat Odası Başkanımız İsmail Sevim’e, Tarım ve Orman İl Müdürümüz Erdem Karadağ’a, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Ali Kaçan’a ve şeftali üreticilerimize, ürününün tescili sürecinde emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Lapseki’mize, Çanakkale’mize, ülkemize ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

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İHA

SHA Editör
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