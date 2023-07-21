Lapseki SODAM'da kursiyerler belgelerini aldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçe Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda (SODAM) kursiyerler belgelerini düzenlenen törenle aldı.

Lapseki Millet bahçesinde düzenlenen törene, Lapseki kaymakamlığına vekaleten Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Sağlık İl Müdürü Dr. Gökhan Baştürk, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın eşi Kevser Turan, AK Parti ilçe Başkanı Namık Ergin, MHP ilçe Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Necdet Çelik, Halk Eğitim Müdürü Zafer Çelik ,Lapseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayhan Güler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından SODAM Müdürü Ayhan Güler, “Projemiz 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve Bakanağımız onayıyla başladı. İlçemizde yaşayan dezavantajlı gruplardan roman kadın ve çocuklarımıza yönelik meslek edindirme kurslarına katılarak sosyo-ekonomik standartlarının yükseltilmesi, farkındalık oluşturulması ve dolayısıyla aile ve ilke ekonomilerine katkı sağlamaları hedeflenmektedir. SODAM projesinde, proje koordinatör, yardımcı hizmetli ve 5 usta öğretici görev yapmaktadır. Usta öğreticilerimiz Halk Eğitim Merkezinden temin edilmektedir. Lapseki SODAM 2019 yılı alan taraması çalışmaları sonucunda giyim, mutfak, kuaför atölyesi, el sanatlar ve kreş birimiyle 63 kursiyerle faaliyetine başladı. 2019-2023 yılları arasında kurslarımıza katılan 1500 kursiyere muhtelif kurslar ve 250 çocuğumuza kreş hizmeti verdi. Mesleki açıdan aldıkları katılım belgelerini kalfalık ve ustalık belgelerine taşıyarak iş imkanlarına kavuşmuş, kendi evinde üretip, satan, kendini geliştirmiş başarılı kadın hikayeleri, Türkiye genelindeki tüm SODAM’lar da olduğu gibi Lapseki’de gurur verici şekilde yaşanmıştır” dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Sağlık İl Müdürü Dr. Gökhan Baştürk, Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Engin Gür, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın eşi Kevser Turan tarafından takdim edildi. Program sergi açılışı ve çeşitli etkinliklerle son buldu.