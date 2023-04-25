Lastiği kopan otomobil trafik lambaları direğine çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sol arka lastiği yerinden kopan otomobil, trafik lambasının direğine çarptı. Meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Eşme ışıklar mevkisi İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol arka lastiği kopan Y.E.K. idaresindeki 06 CKK 467 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Trafik lambasına çarparak durabilen otomobilde sürücü, eşi M.K ve çocuklar M.K ile H.K yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza dolayısıyla trafik lambaları bozulurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için jandarma ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı.