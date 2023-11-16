Lastiği patlayan kamyon karşı yöndeki kamyonla çarpıştı

Ankara’da lastiği patladığı için kontrolden çıkan kamyon, karşı yoldan gelen başka bir kamyonla çarpıştı. Kazada şans eseri hayatını kaybeden veya yaralanan olmadı.

Kaza, Polatlı - Haymana Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lastiği patladığı için sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 06 PRM 20 plakalı kamyon, karşı yan yola devrilerek seyir halindeki 43 YC 713 plakalı başka bir kamyonla çarpıştı. Kazayla ilgili inceleme başlatılan kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Kaza sonucu her iki araçta da maddi hasar oluştu.