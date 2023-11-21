Lastiği patlayan kamyonet devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lastiği patlayan palet yüklü kamyonet devrildi, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Lastiği patlayan kamyonet devrildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde lastiği patlayan palet yüklü kamyonet devrildi, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Tayfun C. (50) yönetimindeki 16 BBK 201 plakalı kamyonet, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrilip sürüklendi. Kamyonetin kasasındaki paletler yola saçıldı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis ekiplerinin önlem almasıyla kamyonet çekici yardımıyla yoldan çekildi.