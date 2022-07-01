Lastiği patlayan otomobil metrelerce yüksekten tarlaya uçtu, emniyet kemeri hayat kurtardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde lastiği patlayan otomobil yoldan çıkarak metrelerce yüksekten tarlaya uçtu. Hurdaya dönen otomobilde 3 kişi emniyet kemeri sayesinde kazadan yaralı olarak sağ kurtuldu.

Kaza, Çorlu - Yenice yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ istikametine seyreden Hulusi İnal yönetimindeki otomobilin virajı geçerken lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, taklalar atarak metrelerce yüksekten tarlaya uçtu.

Emniyet kemeri sayesinde hayata tutundular

Hurdaya dönen araçta emniyet kemeri sayesinde 3 kişi kazadan yaralı olarak sağ çıkarıldı. Yaralı sürücü Hulusi İnal ve yolcular Kaan Çağrı Musaoğlu ile Anılhan Caca olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.