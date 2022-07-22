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Lastiği patlayan tır, emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpıp devrildi
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Lastiği patlayan tır, emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpıp devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde, otomobilinde yağ sızıntısı fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekip yardım bekledi. Beş dakika sonra ise lastiği patlayan tır önce park halindeki araca, sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Tırın ve otomobilin sürücüleri kazada yaralandı. Devrilen tırdan dökülen tonlarca mıcır, tüm yolu kapladı.

Lastiği patlayan tır, emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpıp devrildi
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Kaza, İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe gişelerinden 5 kilometre sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.P. idaresindeki 34 TR 9887 plakalı Mercedes marka otomobil seyir halindeyken aracın yağ kaçağı yaptığını fark etti. Sürücü V.P., otomobilini emniyet şeridine park edip ekiplerden yardım istedi. Birkaç dakika sonra ise şoku yaşadı. M.A. idaresindeki 41 U 4794 plakalı tırın seyir esnasında lastiği patladı. Lastiğin patlaması neticesinde hakimiyeti kaybeden sürücü, önce emniyet şeridinde park halinde olan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan tır, yolun sol şeridindeki bariyerlere çarpıp yan yattı. Tırın içerisinde bulunan mıcırlar da dökülüp tüm yolu kapladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Her iki aracın da sürücüleri ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Tırın yan yatmasından ve yola dökülen malzemelerden dolayı, yolun iki şeridi trafiğe kapandı.

Kazayı anlatan otomobil sürücüsünün yakını, “Yağ kaçağından dolayı aracı sağa çekiyor. Durur vaziyetteyken 5 dakika sonra bir lastik patlama sesi duyuyorlar. Devamında da tır, yandan otomobile vuruyor. Sonrasında da hakimiyeti kaybedip ileride devriliyor” ifadelerini kullandı.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Editör

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