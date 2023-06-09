Lastik botları arızalanan ve sürüklenen 27 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Lastik botları arızalanan ve sürüklenen 27 kaçak göçmen kurtarıldı
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından lastik bot içindeki 27 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.