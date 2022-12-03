Lastikpark'ın yeni sloganı ve reklam filmi yayında

Çok markalı lastik perakende zincir markası LastikPark, yeni stratejisi kapsamında “Derdi Lastik Olana, Derman LastikPark’ta” mesajıyla yeni reklam filmini yayınladı.

Dünya lastik markalarını tek çatı altında sunan, Türkiye’nin 81 ilinde 500`ün üzerinde bayisiyle hizmet veren LastikPark, tüketicilerin lastik satınalma yolculuklarından karar aşamasına kadar karşılaştığı tüm sorunlarına çözüm olduğunu anlattığı lastik konusunda uzmanlığının altını çizdiği yeni reklam filmiyle yayında.

Yapılan açıklamaya göre LastikPark, ’’Derdi Lastik Olana, Derman LastikPark’ta’’ mesajlı yeni reklam filminin stratejisini hazırlarken tüketicilerin satın alma davranışları ile iç görülerinin analiz edildiği araştırma sonuçlarını baz aldı. Farklı satın alma davranışı gösteren tüketici kimliklerinin ihtiyaçlarına yönelik sunulan çözümler eğlenceli ve farklı bir üslupla anlatılıyor. Serdesin imzalı reklam filminin prodüksiyonu Zodiac`a, yönetmenliği Serhat Bayram’a ait.