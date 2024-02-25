Lautaro Martinez'den dalya

Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez, Lecce karşılaşmasında attığı golle Serie A'da 100. kez gol sevinci yaşadı.

Lautaro Martinez'den dalya
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Inter’in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez, Lecce karşılaşmasında attığı golle Serie A’da 100. kez gol sevinci yaşadı.

Serie A’nın 26. hafta maçında Inter, Via Del Mare’de Lecce’nin konuğu oldu. Lacivert-siyahlılar, müsabakayı 4-0 kazanarak rahat bir galibiyet aldı. Puanını 66’ya yükselten Milano ekibi liderliğini sürdürdü.

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Karşılaşmanın 15. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Inter’in Arjantinli forveti Lautaro Martinez de bu golle birlikte Serie A’daki 100. golünü attı. Lautaro Martinez ayrıca 56. dakikada da sahneye çıkarak takımı adına 2 gol kaydetmiş oldu.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Lautaro Martinez, 65. dakikada yerini Marko Arnautovic’e bıraktı.