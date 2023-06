TAKİP ET

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan lavanta bahçesi, fotoğrafçıların ve yerli turistlerin uğrak noktası oldu.

Lavanta, üretimiyle ekonomiye katkı sağladığı kadar sunduğu eşsiz manzarasıyla da turizmi canlandırarak, fotoğraf tutkunları ile yerli turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen lavanta tarlası her gün onlarca ziyaretçisine görsel şölen sunuyor. Bu çerçevede, Burak Görgülü isimli vatandaş, Adapazarı ilçesi Karadavut Mahallesi’nde kendisine ait olan tarlanın 5 bin metrekarelik alanına diktiği 2 bin 850 lavanta fidesiyle hem ekonomiye katkı sağlamayı hem de turizmi canlandırmayı hedefliyor.

Lavanta bahçesine ilginin her yıl arttığını söyleyen Burak Görgülü, "Lavantalarımız bu sene de çok şükür çiçeklendiler, lavanta sezonumuz başladı. Bu sene bizim üçüncü sezonumuz oluyor. Bu sene ilgi, bir önceki senelere göre biraz daha artarak devam ediyor. Komşu şehirlerimizden, İstanbul’dan, Kocaeli’den, Düzce’den, Zonguldak’tan gelen ziyaretçilerimiz yine her zamanki gibi oluyor. Bu sene bunlara ek olarak deprem bölgesinden gelip şehrimizde şu an ikamet eden, eşinin, dostunun yanında kalan depremzede vatandaşlarımız da geliyor. Burada en azından onlara yaşadıkları acıları bir nebze unutturabiliyorsak biz bunun için çok mutlu oluyoruz. İlimizde bulunan huzurevlerinde kalan vatandaşlarımızı da ağırlıyoruz" dedi.