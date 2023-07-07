Lavanta bahçesinde defile

Burhaniye ilçesi, 4. Balıkesir Aromaterapi Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 4 gün devam edecek festivalde lavanta tarlasında Bitkilerle Doğan Gelen Güzellik Defilesi yapıldı.

Burhaniye’de, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) 4.Balıkesir Aromaterapi Festivali coşkulu etkinliklerle başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden meraklıların katıldığı festivalde seminerler ve atölyeler yapılırken, vatandaşlar aromatik bitkileri tanıma fırsatı buldu. Çocuklara boyama atölyeleri yapılırken, Dr. Ender Saraç’ın da katıldığı lavanta hasadı yapıldı. Dr. Saraç, lavantanın faydalarını anlattı. Burhaniyeli kadınlarda lavanta tarlasında Bitkilerle Doğadan Gelen Güzellik adlı defile yaptı. Defileye katılan kadınlar aromatik bitkiler ile çeşitli giysiler hazırlayarak bu kıyafetleri sergiledi.

Festivalin ilgi gördüğünü anlatan Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Binbir, ”Bugün BAÇEM’de Aromaterapi Festivali’nin 4’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin her tarafından katılımcılarımız var. Gündüz BAÇEM de seminerlerimiz ve atölye çalışmalarımız, gerçekleştirilecek. Katılımın yüksek olmasını bekliyoruz. Bugün katılım yüksek. Farklı bölgelerden farklı insanlar katıldı. Aromaterapi her geçen gün Türkiye’de değeri artan bir ivme ile hareket ediyor” dedi.

Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz ise, “Aromaterapi Festivali’nde Bitkiler ve Doğadan Gelen Güzellik olarak defile gerçekleştirdik. Ben de bu organizasyon içerisinde festival düzenleme kurulundan birisi olarak, hem akademisyen olarak hem de bölgede yaşayan birisi olarak bulunmaktan mutluyum. Doğanın güzelleşmesini kültürle birlikte aktaran bir kişi olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Hem de güzel bir etkileşim yaşayarak 4 gün boyunca tüm saydıklarımızın lezzet, şifa ve sanatla birlikte iyileşeceğiz, iyileştireceğiz ve geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.