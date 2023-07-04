Lavanta ve gül bahçesi çekim platosu oldu

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesinde 50 dönümlük alanda ücretsiz hizmet veren lavanta ve gül bahçesi çekim platosu genç yaşlı herkesin fotoğraf ve video çektirmek için akınına uğruyor.

Yeni evlenen çiftlerden çocuklu ailelere kadar yediden yetmişe herkes en güzel anlarını çekmek için devasa platoda buluşuyor. Fotoğraf ve video çekimi yapmak isteyenler için birbirinden estetik dekorlarla süslenen plato lavanta, gül ve kekik kokusuyla da ferah bir ortam sunuyor.

“Kilometrelerce öteye gitmek zorunda kalıyorlardı”

Tüm Ankaralıların 9 farklı çekim platosuna sahip Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosunu rahatlıkla kullanabileceklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Fotoğraf ve video çekimi artık bir ihtiyaç haline geldi. Hem yeni evlenen çiftlerimiz hem de ailelerimiz doğal bir ortamda fotoğraf çektirmek istiyor. Bunun için de Ankara dışına, kilometrelerce öteye gitmek zorunda kalıyorlardı. Biz de vatandaşımıza maliyet oluşturan külfeti ortadan kaldırmak için şehrimizin ortasına, 50 dönümlük doğal bir plato kurduk. Herkes buraya gelerek gönlünce fotoğraf çektirip eğlenceli anlara tanıklık ediyor” dedi.