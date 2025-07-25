LC Waikiki'den genç paralimpik sporculara destek

LC Waikiki, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru olarak Avrupa Para Gençlik Oyunları’nda genç sporcuların yanında yer alıyor. 21 Temmuz-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ve İstanbul’un ev sahipliği yaptığı etkinlik, Avrupa’da gerçekleşen en yüksek katılımlı organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

LC Waikiki, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin (TMPK) ana sponsoru olarak Avrupa Para Gençlik Oyunları’na destek veriyor. 21-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları (European Para Youth Games – EPYG), Türkiye’nin ev sahipliğinde çoklu branşlı bir paralimpik gençlik organizasyonu olarak gerçekleştiriliyor. Avrupa Paralimpik Komitesi tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen EPYG, Avrupa’da gerçekleşen en yüksek katılımlı organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

33 ülkeden 700’ü aşkın genç sporcu ve 1.200’ü aşkın katılımcı, İstanbul’da bir araya gelerek, TS Basketbol, Boccia, Goalball, Para Judo, Para Tekvando, Para Atletizm, Para Yüzme, Para Masa Tenisi ve bu yıl ilk kez oyunlara dahil edilen Para Okçuluk olmak üzere 9 farklı branşta yarışacak. Türkiye, organizasyona 138 genç sporcu ile katılıyor. 70 kadın ve 68 erkek sporcudan oluşan kafile, daha önceki oyunlarda elde edilen 17 madalyanın (4 altın, 10 gümüş, 3 bronz) ardından, başarılarının devamını getirmeyi amaçlıyor.

Markanın moda anlayışıyla tasarladığı "Limitless" koleksiyonu, fiziksel engeli olan bireylerin ihtiyaçlarını gözeten fonksiyonel detayları bir araya getiriyor.