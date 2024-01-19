LC Waikiki, müşteri memnuniyeti anketleri sonuçlarını açıkladı

Moda perakende markası LC Waikiki, Eylül ayındaki okula dönüş döneminde gerçekleştirdiği müşteri memnuniyeti anketleri sonuçlarını paylaştı.

LC Waikiki, hem mağaza hem de e-ticaret müşterileriyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Müşteri memnuniyetinde elde ettiği başarılarıyla ile dikkat çeken marka, ‘Okula Dönüş’ alışverişine odaklanarak müşteri deneyimini değerlendirdi. Okula dönüş döneminde yaklaşık 30 bin kişi ile yapılan anketlerin sonucu, müşterilerin LC Waikiki’den aldığı ürünlerle ilgili genel memnuniyetini ortaya koydu.

Okul alışverişlerinde ilk tercih

Anket sonuçlarına göre, müşterilerin yüzde 90’a yakını, okula dönüş döneminde aldığı markanın ürünlerini kaliteli bulduğunu belirtiyor. Aynı şekilde, müşterilerin yüzde 86’sı ürün çeşitliliğini yeterli bulurken, yaklaşık yüzde 92’si bir sonraki okul alışverişinde ilk tercihinin söz konusu markanın olacağını ifade ediyor. Araştırmada öne çıkan başlıklardan biri ise müşterilerin ürünleri uygun fiyatlı bulması. Anket sonuçları, müşterilerin çoğunluğunun söz konusu markadan aldıkları okul ürünlerini bütçe dostu bulduğunu gösteriyor.

Okul alışverişindeki alışveriş deneyimini değerlendiren müşteriler, özellikle uygun fiyat, geniş ürün çeşitliliği ve online alışverişte hızlı teslimat konularını vurguluyor. Yanı sıra müşteriler, Okula Dönüş Koleksiyonu’ndaki ürünlerin istenilen kalıp ve bedende olduğunu belirtti. Marka, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarma çabalarını sürdürerek, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma ve müşterilere keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatma konusundaki taahhüdünü sürdürüyor.