LeBron James triple-double yaptı, Lakers iki maç sonra kazandı

NBA’de Los Angeles Lakers, sahasında karşılaştığı New York Knicks’i uzatma sonunda 129-123 mağlup etti. Lakers’ta 28 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple-double yapan LeBron James, takımına galibiyeti getirdi.

NBA’de normal sezon 5 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı’nda son iki maçını kaybeden Los Angeles Lakers, konuk ettiği Doğu Konferansı’nda play-off iddiasını sürdüren New York Knicks’i uzatmalara giden maçta 129-123’lük skorla yendi. Lakers’ta 28 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple-double yapan LeBron James, takımının en skorer ismi oldu. LeBron’a, Anthony Davis 27 sayı ve 9 ribaund ve Russell Westbrook da 17 sayı ve 8 asistle eşlik etti. Knicks’te ise Jalen Brunson’un 37 sayı, Julius Randle’ın 23 sayı, Immanuel Quickley’in de 19 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Bu sonuçla Los Angeles Lakers galibiyet sayısını 24’e yükseltirken, New York Knicks 25. mağlubiyetini aldı.

Nikola Jokic, bu sezon 16. kez triple-double yaptı

Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde lider Denver Nuggets evinde son 8 maçını kaybeden New Orleans Pelicans’ı 122-113 mağlup etti. Denver’da 26 sayı, 18 ribaund ve 15 asistle oynayan Nikola Jokic, bu sezon 16. kez triple-double performansına imza attı. Jamal Murray 32, Kentavious Caldwell-Pope ve Aaron Gordon da 15’er sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. New Orleans’ta ise CJ McCollum ve Herbert Jones’in 21’er sayısı yeterli olmadı. Denver Nuggets bu sonuçla 35. galibiyetine ulaşırken, New Orleans Pelicans 26. kez yenildi.

Cedi’li Cleveland, Miami’ye kaybetti

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Miami Heat’e sahasında 100-97’lik skorla yenildi. Miami’de 23 sayıyla oynayan Jimmy Butler karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Cleveland’da ise Evan Mobley’in kaydettiği 19 sayı galibiyet için yeterli olmadı. Karşılaşmada 7 dakika 2 saniye süre alan Cedi Osman, skor katkısı yapamadı.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 97 - Miami Heat: 100

New York Knicks: 123 - Los Angeles Lakers: 129

Chicago Bulls: 103: - Los Angeles Clippers: 108

Milwaukee Bucks: 124: - Charlotte Hornets: 115

Denver Nuggets: 122: - New Orleans Pelicans: 113