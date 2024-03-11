Lecce, Thomas Henry'e kafa atan Roberto D'Aversa'nın görevine son verdi

İtalya Serie A takımı Lecce, dün oynanan Hellas Verona maçında rakip santrfor Thomas Henry’e kafa atan Teknik Direktör Roberto D’Aversa’nın görevine sona verdi.

İtalya Serie A’nın 28. haftasında Lecce, konuk ettiği Hellas Verona’ya 1-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin sonunda Lecce Teknik Direktörü D’Aversa, rakip takım oyuncusu Thomas Henry’e fiziksel saldıra bulundu. Yaşanan bu olayın ardından Lecce, Thomas Henry’e kafa atan Teknik Direktör Roberto D’Aversa’nın görevine son verildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, D’Aversa’ya bugüne kadar olan katkılarından dolayı da teşekkür edildi.