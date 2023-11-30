LEGO yapım parçalarından inşa edilen yarış otomobili Akasya'da ziyarete açıldı

620 binden fazla LEGO yapım parçasıyla sadece 24 saatte inşa edilen Le Mans Hybrid Hypercar, 11 Aralık akşamına kadar Akasya’da ziyaretçilerini bekliyor.

Alışveriş, sanat ve eğlencenin buluşma noktalarından Akasya, bu kez yarış tutkunları ve otomobil meraklıları için özel bir konuğa ev sahipliği yapıyor. Akiş GYO yatırımı olan Akasya, üreticilik ve mühendisliğin buluştuğu gerçek boyutlu Le Mans Hybrid Hypercar ile 11 Aralık akşamına kadar ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatacak.

Le Mans yarışlarının 100. Yılı’na özel hazırlandı

Le Mans 24 Saat Yarışları’nın 100. yılına özel olarak hazırlanan gerçek boyutlu LEGO ile yapılan Le Mans Hybrid Hypercar, 1:10 ölçekli LEGO Technic versiyonundan ilham alınarak ve her bir yapım parçasının 11 kat büyütülmesiyle inşa edildi. Bu farklı yarış aracı, 11 Aralık akşamına kadar AVM’de ücretsiz olarak görülebilecek.

620 binden fazla parça kullanıldı

AVM’de ziyaretçiler tamamen yapım parçaları kullanılarak inşa edilen bu etkileyici yarış aracının hikayesi ve yapım süreciyle ilgili bilgileri keşfetme imkanına da sahip olacaklar. 720 hiper parça ve toplamda 620 binden fazla yapım parçasıyla ortaya çıkan bu güzel eser; başta LEGO, otomobil ve yarış tutkunları olmak üzere 7’den 70’e herkes için kaçırılmayacak bir deneyim olarak öne çıkıyor.