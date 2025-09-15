Lenfomada erken teşhis uyarısı: Belirtileri göz ardı etmeyin

15 Eylül Lenfoma Farkındalık Günü çerçevesinde açıklamalarda bulunan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Yöney, lenfomanın bağışıklık sistemi hücrelerinden kaynaklanan bir kanser türü olduğunu belirterek, erken teşhisin hastalığın seyrinde kritik rol oynadığını vurguladı.

Özel Adatıp Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Yöney, 15 Eylül Lenfoma Farkındalık Günü çerçevesinde önemli açıklamalarda bulundu. Lenfomanın erken teşhisle büyük oranda tedavi edilebildiğini vurgulayan ve belirtilerine dikkat çeken Yöney, "Halsizlik, açıklanamayan kilo kaybı, ateş, gece terlemesi ve boyun, koltuk altı veya kasık bölgelerinde oluşan şişlikler, lenfomanın en sık görülen belirtilerindendir. Bu belirtileri fark eden bireylerin vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurması gerekir" dedi.

Tedavi sürecine değinen Prof. Dr. Yöney, "Lenfoma teşhis edildiğinde kemoterapi, radyoterapi veya kişiye özel tedavi yöntemleriyle yüksek oranda başarılı şekilde yönetilebiliyor. Ancak belirtiler göz ardı edilirse tedavi süreci daha karmaşık hale gelebilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Yöney, toplumda farkındalığın artırılmasının önemine de dikkat çekerek, "Lenfoma Farkındalık Günü, hem bilinçlenmek hem de erken teşhisin ve uygun tedavi yöntemlerinin hayat kurtarıcı olduğunu hatırlamak için büyük bir fırsattır. Düzenli kontroller ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, hastalığın etkilerini azaltmada önemli rol oynar" ifadelerini kullandı.