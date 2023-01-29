Leo Dubois: 'Ortak hedefimiz şampiyonluk'

Galatasaray’ın Fransız bek oyuncusu Leo Dubois, ortak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün defans oyuncusu Leo Dubois, Galatasaray Televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray’a geldiği ilk günden bu yana geçirdiği süreç hakkında, takımdaki arkadaşlık ve İstanbuldaki günlerine kadar birçok konuda özel bilgiler veren Dubois ile yapılan söyleşi şu şekilde:

Galatasaray’a transferi

"Galatasaray’ın bana ilgisini duyar duymaz, hemen gelmek istedim. Benim de kişisel olarak kupa kazanma isteğim vardı. Her ikisi de birleşince yani hem Galatasaray’ın kupa kazanması hem de benim isteğim, buraya geldim ve çok mutlu oldum."

Yeni transferlerle ilgili düşünceleri

"Baktığımız zaman aslında dünya klasmanında bir kadromuz var. Avrupa’nın büyük kulüplerinden gelen oyuncularımız var. Bana sunulan proje de buydu. Ben de bu projenin içerisinde olmaktan çok mutluyum. Bu takıma, kupa kazanmak için geldim. Ve bugün baktığımız zaman iyi bir şekilde devam ediyoruz ve bu yolda da ilerliyoruz."

İlk kez Fransa dışına çıkması

"Bu benim için özel bir macera oldu, sanki özel bir film gibi. Aradığım bir şeydi. 28 yaşıma geldim. Fransa’da yapacaklarımı tamamladığımı düşündüm. Yeni bir ülke, yeni bir futbol, yeni bir kültür, yeni bir lig. Tabii ki kolay olmuyor yeni bir kültüre alışmak ama bunların da beni zenginleştirdiğini düşünüyorum. Onun için gayet heyecanlı ve mutluyum."

Takıma adaptasyonu

"Adaptasyonum kolay oldu. Buraya gelir gelmez Galatasaray’ın tarihinin Fransa tarihi ile ne kadar birleşik olduğunu gördüm. Benim için açıkçası güzel bir keşif oldu. Ancak soyunma odasında da daha çok İngilizce konuşuyoruz, ben de İngilizcemi geliştiriyorum ve ilerlemeye devam ediyorum. Adaptasyonumda herhangi bir sıkıntı yok."

Takım arkadaşları ve Okan hoca

"Takım arkadaşlarımdan bazılarını tanıyordum, bazılarını ise burada tanıdım. Açıkçası hepsinin kaliteli oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Hepimizin ortak bir hedefi var; şampiyonluk yolunda ilerlemek ve bu yolda da tutkuyla ilerliyoruz, birlikte oynuyoruz. Okan Hocamızla ilgili olarak ise, onunla daha önce tanışmadım ama şimdi tanışma fırsatına eriştim. Birbirimizi keşfediyoruz. O da bizimle zaman zaman Fransızca konuşuyor. Onunla da aynı hedefler doğrultusunda ilerliyoruz."

Galibiyet serisi

"Bizler profesyonel oyuncularız ve şunun farkına varmamız lazım ki, geçmiş geçmişte kalmıştır. Zafer kazanmışızdır ama bu geçmişte kalmıştır. Ancak tabii ki bu kazandığımız maçlar bir beklenti yaratıyor. Bizim de bu beklentinin altında kalmamamız lazım, bu nedenle her gün daha fazla çalışıp üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor."

Derbi ile ilgili yorumları

"Derbi haftası çok farklıydı, biz de en iyi şekilde o haftaya hazırlandık. Çok mutlu oldum kazandığımız için. Orada yaşadığımız atmosfer inanılmazdı, ancak tabii ki bu derbinin bir de ikinci ayağı var. Kendi stadımızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağımız derbinin çok daha muhteşem olacağını düşünüyorum."

Stadyumun atmosferi

"Açıkçası inanılmaz. Avrupa’da çok ender şekilde böyle atmosferlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bana daha önce Galatasaray taraftarından bahsedildi. Ancak o anları yaşamadan, o duyguları hissedemiyorsunuz Şu anda da tek hedefim kupalar kazanmak ve kazandıktan sonra da stadımızda, taraftarımızla beraber o duyguları yaşamak istiyorum."

İstanbul’da bir günü

"İstanbul’u çok seviyorum. Kültürünü çok seviyorum. Açıkacası gastronomi ile ilgileniyorum. Fransa, her ne kadar gastronomide iyi olsa da burada da bunu fazlasıyla keşfediyorum. Ve çok ilgimi çekiyor. Daha çok şehri geziyorum, çok da mutluyum. Futbol hayatımla özel hayatım arasında güzel bir denge oluştu."

Fransa Milli Takımı

"Tabii ki Fransa milli takımın finalde kaybetmesine üzüldük. Ancak geldikleri noktadan ötürü de çok fazla gurur duyuyoruz, bize güzel duygular yaşattılar. Kendi adıma da söylemem gerekirse, tekrar aynı duyguları ben de yaşamak isterim. Bunun için de çalışıyorum, elimden geldiğince de çok çaba sarf ediyorum. Ancak en iyi golcülerimizden biri olan Olivier Giroud, der ki; her zaman çalışmak ve inancını kaybetmemek gerekiyor. Ben de aynı şekilde inancımı kaybetmeden çalışmaya devam ediyorum."

Taraftara mesajı

"Bizi desteklemeye devam etsinler. Çünkü onlardan güç alıyoruz. Ve biz de sahada onlar için yüzde yüzümüzü değil yüzde yüz yirmi hatta yüzde yüz otuzumuzu verip devam edeceğiz. Hem kendi evimizde olsun, hem de deplasman maçlarında olsun onlara çok teşekkür ediyorum destekleri için..."