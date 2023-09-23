Leo Dubois ilk golünü Galatasaray'a karşı attı

Başakşehir'in Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Dubois, turuncu-lacivertlilerdeki ilk golünü sarı-kırmızılılara attı.

Leo Dubois ilk golünü Galatasaray'a karşı attı
Editör
EditörEditör
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Başakşehir’in Galatasaray’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Dubois, turuncu-lacivertlilerdeki ilk golünü sarı-kırmızılılara attı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Başakşahir evinde karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 2-1’lik skorla kaybetti. Turuncu-lacivertlilerin golü Fransız futbolcu Leo Dubois’dan geldi. Müsabakanın 64. dakikasında ceza sahası içi sağında topu alan Dubois düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ilk golünü sarı-kırmızılılara karşı kaydetmiş oldu.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

29 yaşındaki futbolcu transferin son günü Galatasaray’dan kiralık olarak Başakşehir’e katılmıştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Leo Dubois, 75. dakikada yerini Cemali Sertel’e bıraktı.