Levent Bilir'den geriye gülümsemesi kaldı: 'En son evimin kombisini tamir etmişti'

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binada eşi ve iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden baba Levent Bilir’den (44) geriye, kombi tamirciliği yaparken çekilen görüntüleri kaldı. Baba Bilir’in kombi tamir ederken videosunu çeken ve sosyal medyada paylaşan Ekrem Maraz, "Güler yüzlüydü. Hatta en son evimin kombisini tamir etmişti. Hem müşterimiz hem de yıllardır görüştüğümüz değerli bir ağabeyimizdi" dedi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde dün çöken Arslan Apartmanı’nda, enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden baba Levent, anne Emine (37), çocukları Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa’nın (14) cansız bedenlerine ulaşılmış, tek kızı Dilara (18) ise sağ olarak kurtarılmıştı. Ailesiyle birlikte yaşamını yitiren baba Levent Bilir’in, Gebze ve çevresinde kombi tamirciliği yaptığı öğrenildi. Bilir’den geriye, mahallede komşusu olan Ekrem Maraz’ın sosyal medyasında "reklam değil tavsiye" notuyla paylaştığı ve "@gebkom406" adlı iş hesabını etiketlediği video kaldı. Videoda, Levent Bilir’in kombiye müdahale ettiği ve bu sırada gülümsediği görülüyor. Kaydı yapan Ekrem Maraz’ın, "Sabah geldi kahvaltı da aldı arkadaşlar. Kombi arızalandı, şimdi kombi tamirine geldin" sözlerine karşılık Bilir’in "Kısmet diyelim biz buna" yanıtını verdiği duyuluyor. Görüntülerde, videoyu çeken Maraz’ın "Gebze ve civarında kombi arızası olursa Levent abiye ulaşın. İşinde iyidir" sözleriyle Bilir’i tavsiye ettiği anlar da yer alıyor.

"O da namaza gitmiş ve öyle kurtulmuş"

Yıkılan binanın yakınında dükkanı bulunan Ekrem Maraz, "Dün üzücü bir olay gerçekleşti. Levent ağabeyimiz bizim müşterimizdi, Allah rahmet eylesin. Aileden sadece büyük kızı kurtuldu, Allah ona sabırlar versin. Bu olayla ilgili olarak binada sıkıntı olduğu söylenmiş ve müteahhit ile belediye yetkililerince bakılmış. Duvarlarda, kolanlarda çatlama ve benzeri bir durum göremedikleri için mühürleme veya binada kalınmasında sakınca olacak bir şey söylenmemiş. Diğer ev sakinleri önlem gayesiyle gitmişler ancak Levent ağabeyimiz kiracıydı. Ben dükkanı açmaya geldiğimde olay olmuştu, itfaiye yeni gelmişti. Binada yaşayan engelli bir ağabeyimiz de vardı. O da namaza gitmiş ve öyle kurtulmuş" dedi.

"En son evimin kombisini tamir etmişti"

Levent Bilir’i anlatan Maraz, "Gerçekten yüreği temiz, güzel bir insandı. Bir insan rahmetli olunca arkasından iyi şeyler söylenir tabii ama gerçekten ailesi, yaşantısı ve insan olarak güzel bir insandı. Güler yüzlüydü. Hatta en son evimin kombisini tamir etmişti. Hem müşterimizdi hem de yıllardır görüştüğümüz değerli bir ağabeyimizdi" diye konuştu.

"Benim şu an dükkanım mühürlü"

Kendi dükkanında da geçmiş zamanda hasar aldığını belirten Maraz, "Bu bölgede 7 yıldan beri inşası devam eden bir metro projesi var. Buradan metronun kanalı geçiyor ve adliyeye doğru gidiyor. Bilmiyorum ama toprak kaybından dolayı metronun sebep olabileceğini düşünüyorum. Bende metrodan kaynaklı önü kapanmış bir esnaf olarak söylüyorum; daha önceden az da olsa bizim dükkanda fayansların kalktığı bir yarılma oldu, karşı ve yan binamda da var, bu tarz şikayetler olmuş. Yıkılan binanın bitişiğindeki yerde de yazı yazmışlar çatlama ve seslerin duyulduğuna dair. Benim şu an dükkanım mühürlü, 11 bina tahliye edildi. Her hangi bir sıkıntı varsa önlem alınır, can kayıpları yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Maraz’ın dükkanının da tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi.