Levent Eriş: 'Zaman içerisinde çok daha iyi işler yapacağız'

Gençlerbirliği galibiyetini değerlendiren Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, "Rakibini yarı sahasına hapseden bir takım görüntüsü verdik. Zaman içerisinde çok daha iyi işler yapacağız. Biz kendimize güveniyor ve inanıyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, “Kazanacağımıza inandığımız bir müsabakaya çıktık. Oyunun başından sonuna kadar devamlı hakimiyeti bizde olan, pozisyon üreten, rakibini yarı sahasına hapseden bir takım görüntüsü verdik. Zaman içerisinde çok daha iyi işler yapacağız. Biz kendimize güveniyor ve inanıyoruz. Verdiğimiz mücadele çok önemli. Son haftalarda yediğimiz goller olmasaydı belki de sıralamada farklı yerlerde olacaktık. Gençlerbirliği büyük bir camia. İnşallah toparlanacaktır. Gençlerbirliği, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük temel taşlarından birisidir. Sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.