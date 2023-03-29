Levent Mercan: 'Milli takım benim hayalim'

Fatih Karagümrüklü futbolcu Levent Mercan, milli takıma gitmeyi hayal ettiğini söyledi. Mercan, İstanbulspor mücadelesini de kazanmak istediklerini vurguladı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek olan Fatih Karagümrük’te Levent Mercan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mercan, İstanbulspor maçı ile ilgili, “En iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah bizim adımıza çok iyi bir maç geçer. Seyirciler de bizi destekliyor. İnşallah kazanırız” şeklinde konuştu.

“Bu şekilde devam edeceğim”

Performansı ve Pirlo’nun kendisinden övgü ile bahsetmesine değinen başarılı futbolcu, “Hocama teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Takıma en iyi nasıl katkı veririm ona bakacağım. Böyle giderse takım için de benim için de çok iyi olur” değerlendirmesini yaptı.

“Milli takım benim hayalim”

Milli takıma seçilmenin hayalini kurduğunu vurgulayan Mercan, “Benim hayalim. Gitmek isterim. Bu sefer olmadı inşallah bir dahakine olur. İlk maç çok iyi değildi. İkinci maç yenilsek de daha iyiydi. Turu da geçeriz umarım” ifadelerini kullandı.

Pirlo ile çalışmanın kendisi için farklı bir duygu olduğunu ifade eden Levent Mercan, kendisinin sol bek mevkiinde takıma daha fazla katkı verdiğini ve bu mevkiide oynamaya devam edeceğini aktardı.