Levent Sürme: 'Daima atak yapan bir takım istiyoruz'

Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, Azerbaycan U21 dostluk maçının ardından, “Daima atak yapan bir takım istiyoruz” dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı, dostluk maçında konuk ettiği Azerbaycan U21’i 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelede sonrası Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Sürme, çok fazla pozisyona girdiklerini bu yüzden skorun daha yüksek olmasını beklediklerini söyleyerek, “Rakibin bu kadar geriye çekileceğini beklemiyorduk. Topa çok sahip olduk. Bunu da istiyorduk zaten dominant bir oyun stilimiz var. Bunu takıma her yeri geldiğinde söylüyoruz. Top bizdeyken, daima rakip kaleyi düşünen, daima atak yapan bir takım istiyoruz. Bizim zaten DNA’mıza uyan bir durum bu. Top rakipteyken, rakibe nefes aldırmayan bir oyun sistemimiz var. Bu baskıyı uyguladık. Savunma kelimesini hiç sevmiyorum. Savunma pasif bir kelime. Rakibi sürekli baskı altına almak istiyoruz. Bunu da bugün iyi başardık. Sonuçta eksik olan gol sayısıydı. Bu da ceza sahasına yaklaştığımız ve ceza sahasına girdiğimiz zaman alanların çok dar olduğunu, rakibin bir anda 8-9 kişi girdiği zaman paniğe kapılıyoruz. Kalenin önünde o sakinliği biraz kaybediyoruz. Burada biraz daha çalışmamız gerekir. Çalışma saatimiz ve günümüz fazla olmadığı için milli takımda, daha çok milli aralarda bu konu hakkında onlarla konuşmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Salı günü, inşallah iyi skorla alırız”

Salı günü oynanacak bir diğer hazırlık maçı olan Bosna Hersek karşılaşmasını da değerlendiren Levent Sürme, “Tabii ki herkes çok gol atmak ister. Rakip buna ne kadar izin verir, o anki formumuza bağlı. Bosna Hersek’in o kadar geri çekileceğini zannetmiyorum. Daima uzun toplarla oynayan bir takım. Fiziksel olarak Azerbaycan’dan biraz daha güçlüler. Biz zaten rakibimizi buna göre seçtik. Çünkü ilk eleme maçımızı İrlanda’ya karşı oynayacağız. İrlanda, fiziksel olarak çok güçlü bir takım. Sürekli uzun toplar oynayan bir takım. Ona göre önlemlerimizi aldık. Onun bir testini yapacağız. Salı günü, inşallah iyi skorla alırız” diye konuştu.