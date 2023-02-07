Lewis Hamilton'dan, Türkiye'ye destek

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye'de yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek mesajı gönderdi.

Lewis Hamilton'dan, Türkiye'ye destek
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye’de yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek mesajı gönderdi.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye’de ve Suriye’de yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek mesajı gönderdi. Hamilton paylaşımında, üzüntü duyduğunu ifade etti.