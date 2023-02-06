Leyla Hanım filminin galası ertelendi

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 11 Şubat'ta yapılması planlanan Leyla Hanım belgesel filminin galası deprem felaketi sebebiyle ertelendi.

Leyla Hanım filminin galası ertelendi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kocaeli Kongre Merkezi’nde 11 Şubat’ta yapılması planlanan Leyla Hanım belgesel filminin galası deprem felaketi sebebiyle ertelendi.

İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "11 Şubat Cumartesi günü saat 18.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılması planlanan Leyla Hanım filminin galası yaşanan deprem felaketi sonrasında ileri bir tarihe ertelendi" denildi.