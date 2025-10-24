Leyla ve Mehmet Sökmen Kız Öğrenci Yurdu'nun Temeli Atıldı

Silivri Belediyesi’nin öncülüğünde, hayırsever Mehmet ve Leyla Sökmen çiftinin katkılarıyla yapılacak olan 56 odalı, 124 yatak kapasiteli modern kız öğrenci yurdunun temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sökmen: “Bu Yurt Dayanışmanın ve Hayallerin Temeli”

Hayırsever Mehmet Sökmen törende yaptığı konuşmada, “Bu yurt sadece bir bina değil; dayanışmanın, fırsat eşitliğinin ve büyük hayallerin temeli. Eşim Leyla Hanım’la birlikte, ailelerinden uzakta eğitim gören kız öğrencilerimizin güvenli, huzurlu ve çağdaş bir ortamda barınmalarını sağlamak istedik,” dedi.

Sökmen, gençlere destek olmanın manevi sorumluluğunu vurgulayarak, “Bu topraklarda doğduk, büyüdük, kimliğimizi ve değerlerimizi bu topraklardan aldık. Şimdi de bu ülkenin geleceği olan gençlerimiz için bir iz bırakmak istiyoruz,” ifadelerini kullandı.



Üstün: “Silivri Adına Teşekkür Ediyorum”

Yenimahalle Muhtarı Müslüm Üstün de törende yaptığı konuşmada, “Bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu’na ve bağışçımız Sayın Sökmen ailesine Silivri halkı adına şükranlarımı sunuyorum,” dedi.



Balcıoğlu: “Gençlerimizin Geleceğine Yapılan Her Katkı En Değerli Yatırımdır”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, törende yaptığı kapsamlı konuşmasında gençlere verilen desteğin ilçenin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Gençlerimizin geleceğine yapılan her katkı, ilçemizin ve ülkemizin yarınlarına yapılan en kıymetli yatırımdır. İşte bu anlayışla 56 odalı, 124 yatak kapasiteli, toplam 4.770 metrekare inşaat alanına sahip Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuzun temelini hep birlikte atıyoruz. Bu yurt, öğrencilerimizin barınma, sosyalleşme ve çalışma ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.



Ekonomik koşulların zorluğu ortada. Üniversite kazanmış evlatlarımız için anne babaların yüreğini yakan o soru karşımıza hep çıkıyor: ‘Evladım nerede kalacak?’ Özellikle kız öğrenciler için güvenli ve nitelikli barınma bulmak her geçen gün daha zorlaşıyor. Bu eser tam da ihtiyacın kalbine dokunuyor. Bir ailenin endişesini dindiriyor, bir gencin yolunu aydınlatıyor.

Mehmet ve Leyla Sökmen çifti, bu zorluğu bizzat yaşamış bir aile. Genç kızlarımızın barınma sorununa çözüm sunalım diyerek kapımızı çaldılar. Biz de hiç vakit kaybetmeden belediyemize ait uygun bir yeri kendilerine gösterdik. Bugün bu temeli atabiliyorsak, bunun arkasında samimi bir hayırseverlik, güçlü bir irade ve ortak akıl vardır.



Sevgili gençler, bu yurt eşit fırsata erişim, aileler için iç huzur, sizler için güven ve özgüven demektir. Şehrimize evladını okumaya gönderen her anne babanın gönül rahatlığıyla söyleyebileceği söz şudur: ‘Kızım emniyette.’

Eğitime, bilime, gençliğe yatırım yaparak muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız. Biz, eğitime yatırım yapmaktan asla geri durmuyoruz. Bugün attığımız bu temel bu vizyonun güçlü bir halkasıdır.

Silivri’de yaşayan tüm hemşehrilerime çağrım: Mehmet Bey ve Leyla Hanım gibi sizler de örnek olun. Bir öğrencinin hayatına dokunan her doğru adım, ilçemizin kaderine yazılmış bir iyiliktir. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, mimarından mühendisine, fen işlerinden proje ekibine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu yurt, Silivri’mize, gençlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun.”



Zeybek: “Sökmen Ailesi Cumhuriyet’in Aydınlık Yüzüdür”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise konuşmasında, “Sayın Sökmen çifti Atatürk’ün ‘Bir kıvılcım olarak gidin, ateş topu olarak dönün’ sözünü yaşatan bir örnektir. Onlar Cumhuriyet’in aydınlık yüzüdür,” dedi.

Zeybek ayrıca Hatay kökenli Sökmen ailesinin tarihsel önemine değinerek, “Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katılımı sürecinde Tayfur Sökmen’in duruşunu hatırlatmak gerekir. Bugün bu bağışla aynı ruh yaşatılıyor,” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını da ileten Zeybek, belediyelerin sosyal projelerinin önemini vurguladı: “Belediyelerimiz yurt, kreş, kent lokantası gibi halkçı hizmetlerle toplumcu belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyor.”



Dualarla Tamamlandı

Program, Ali Bey Cami İmam Hatibi Hurşit Bilgin’in yaptığı dua ve kurban kesimiyle sona erdi.

Silivri’de gençlerin geleceğine umut olacak Leyla ve Mehmet Sökmen Kız Öğrenci Yurdu, eğitime yapılan kalıcı bir yatırım olarak ilçenin gurur projeleri arasındaki yerini aldı.

