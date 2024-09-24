Leylek Ölümleri Üzerine Yapılan Çalışmalar Sonuç Verdi: BEDAŞ Tedbirleri Hayata Geçirdi

Yetkililerden alınan bilgilere göre, bu yıl çok sayıda leyleğin ölümüne neden olan elektrik direklerinde izolasyon çalışmaları tamamlandı. Leylek ölümlerini engellemek amacıyla, 257 elektrik direği düz tertibattan üçgen düzene geçirilirken, 59 izolasyon çemberi ve 6760 kuşkonmaz yerleştirildi. Ayrıca 8025 iletken kaplama yapılarak çarpma riskleri en aza indirildi.

BEDAŞ, riskli bölgelerde elektrik hatlarının yer altına alınması için de çalışmalar başlattı. Doğa Derneği, göçmen kuşlar için tüm göç yolları güvenli hale gelene kadar çalışmalarına kararlılıkla devam edecek.