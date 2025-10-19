Lezzetin ve kültürün buluşma noktası Sakarya'nın Pamukova ilçesi oldu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen "Pamukova Yöresel Ürünler ve Ayva Festivali", yoğun katılım ve büyük coşku ile başladı. Türkiye’nin ayva üretiminde önemli bir yere sahip olan Pamukova’da, festival yöresel lezzetlerin ve kültürel zenginliğin merkezi haline geldi.

Pamukova Ayvasını Tanıtma Derneği (PAYDER) öncülüğünde; Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova Kaymakamlığı ve Pamukova Belediyesi’nin katkılarıyla organize edilen festival, bölge ekonomisine ve yerel kültüre katkı sunma hedefleniyor. Festival alanında kurulan stantlarda Pamukova’nın meşhur ayvasının yanı sıra üzüm, enginar, çilek, ev yapımı reçeller ve el emeği ürünler sergilendi. Kadın üreticilerin el işi ürünleri ve yöresel yiyecekleri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Festival aynı zamanda üreticilere ekonomik katkı sağlayan önemli bir pazar alanı oluşturdu.

"Tarım artık stratejik bir güç"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan programda yaptığı konuşmada, "Sakarya bir tarım kentidir. Ayva, fındık, çilek gibi ürünlerle öne çıkıyoruz. Tarım ve gıda artık dünyanın stratejik kaynakları arasında. Türkiye, kendi kendine yeten ve ihracat yapan bir ülke. Devletimiz üreticimizin her zaman yanındadır" derken, Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci ise festivalin ilçede yaşanan zorlu süreçlerin ardından topluma moral kaynağı olduğunu belirtti.

"Her yıl katılım artıyor"

Pamukova Ayvasını Tanıtma Derneği (PAYDER) Başkanı Abdullah Özçelik, festivale olan ilgiden duyduğu memnuniyeti belirtere, "Bu yıl 6’ncısını düzenlediğimiz festivalimize ilgi oldukça yüksek. Ürün çeşitliliği, halkın ve üreticilerin ilgisi her yıl artıyor. İlçemizin tanıtımı açısından önemli bir organizasyon" diye konuştu.