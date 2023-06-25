LGS 2023 birincileri MBA Okullarından

MBA Okulları, LGS merkezi sınavına hazırlık sürecinde sunduğu nitelikli eğitim içerikleri, LGS Başarı Programı ve güçlü ölçme-değerlendirme araçları ile LGS 2023’te de büyük bir başarı elde etti. Ataşehir Kampüsünden Tolga Karagöz ve Sivas Kampüsünden Meryem Elciyar, LGS merkezi sınavında tüm soruları doğru cevapladı ve Türkiye birincisi olarak üstün bir performans gösterdi.

LGS 2023’e katılan tüm öğrencilerle gurur duyduğunu ifade eden Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, “Referans aldığımız yenilikçi eğitim ekosistemi ve kişiselleştirilmiş başarı tasarımı anlayışımız çerçevesinde yüksek akademik performansı odak yapıyor, öğrencilerimizin sağlıklı yaşam standartlarını önceliklendirerek multidisipliner gelişimlerine yön veriyoruz. Öğrenmenin saati yok diyerek sunduğumuz hibrit deneyim platformlarımız ve modern müfredat içeriklerimiz ile biliyoruz ki başarıyı sonsuz şıklardan oluşan bir öğrenme yolculuğu olarak tanımlıyoruz. LGS Başarı Programı süresince tüm öğrencilerimiz, eğitimcilerimiz ve velilerimiz büyük emek verdi. Her öğrencimizi ayrı ayrı kutluyorum. LGS 2023 merkezi sınavında tam puan alarak Türkiye Birincisi olan öğrencilerimiz Tolga Karagöz ve Meryem Elciyar’ı ayrıca kutluyorum. MBA Okulları olarak eğitimin her alanında lider olmaya devam edeceğiz” dedi.