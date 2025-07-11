LGS 2025'te Bahçeşehir Koleji'nden 72 Türkiye birincisi çıktı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçlarını açıkladı. Bahçeşehir Koleji’nin Türkiye’deki farklı kampüslerinden toplam 72 öğrenci, sınavda tam puan alarak birinci olma başarısını gösterdi.

15 Haziran’daki 2025 LGS’ye giren yaklaşık 1 milyon öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nca açıklandı. Bahçeşehir Koleji, bu yıl 72 birinci çıkararak rekor elde etti ve önemli bir başarıya imza attı. LGS’de birinci olan öğrencilerden bazıları, Bahçeşehir Koleji Etiler kampüsünde bir araya geldi. Heyecanlarını ve mutluluklarını aileleri ve öğretmenleriyle paylaşan öğrenciler başarılarını kutladılar.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, 2025 LGS’de öğrencilerin elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını belirterek, "Bahçeşehir Koleji olarak, öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimleri için öğretmenlerimiz, idari kadromuz ve genel merkezimizle birlikte titizlikle çalışıyoruz. Bu emeklerin bugün karşılığını almak hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bugün gururla paylaştığımız bu başarının en dikkat çekici yönlerinden biri, başarının ülkemizin farklı illerine yayılmış olmasıdır. Bu başarı sadece 8’inci sınıfta yapılan çalışmalarla olmuyor. Biz öğrencilerimizi 5’inci sınıftan itibaren bir LGS gerçeğiyle karşılaştırıyoruz. Öğrencilerimize sınav sistemi, süreç ve eksik tamamlamayla ilgili bilinçlendirmeyi yapıyoruz. 5’inci sınıftan itibaren konu eksikleri neyse öğrencilerimizi o yönde sınavlarla, ödevlerle, ek çalışmalarla, iyileştirici çalışmalarla eksiksiz bir şekilde sınava hazırladık ve sonuç bizi çok gururlandırdı" dedi.

"Düşüş yaşadığımda güzel sonuçlarıma bakarak motive oldum"

Dereceye giren öğrencilerden Bahçeşehir Koleji Halkalı Kampüsü öğrencisi Eda Lal Yılmaz, "Bu süreçte denemelerde tam puan yapamadım ya da birinci olamadım. Süreç boyunca hatalarımı düzeltmeye ve eksiklerimi kapamaya odaklandım. Düşüş yaşadığım zaman güzel sonuçlarıma baktım. Daha çok çalışmaya odaklandım. Hiçbir zaman pes etmedim. Doğrularını öğrenene kadar yanlışlarıma çok dikkat ettim. Eksik konunuz, yapamadığınız soru tipi kalmazsa başarı sürpriz değildir" diye konuştu.

"Satranç oynayarak dinlendim"

Bahçeşehir Koleji Kurtköy Kampüsü öğrencisi Efe Tufan Tepe ise günde 3-4 saat ders çalıştığını dile getirdi. Önümüzdeki yıl sınava girecek öğrencilere de önerilerde bulunan Tepe, "Sınava hazırlanırken sadece ders çalışmadım, hobilerimle de ilgilendim. Basketbol oynamak, satranç oynamak gibi hobilerim vardı. Özellikle satranç oynamak beni dinlendiriyordu. İlk kontrol ettiğimde 500 yaptığıma inanamamıştım. Ama artık alışmış hissediyorum. Sınava en yakın denemelerin buradaki denemeler olduğunu düşünüyorum. Yanlış beklediğim soru yoktu ama dikkat hatası sonucu yanlış yapmış olabilirim diye düşünüyordum" diyerek hedefinin matematikçi olmak olduğunu belirtti.

"Sınava hazırlanmak kadar ruh halime de önem verdim"

Sosyal hayatını ve hobilerini de ihmal etmeyerek sınava hazırlandığını belirten Bahçeşehir Koleji Mimaroba Kampüsü öğrencisi 13 yaşındaki Hüma Uz, "İstediğim okula yerleşmeyi ve güzel bir lise hayatı yaşamayı, güzel bir üniversitede devam edip ülkeme katkıda bulunmayı hedefliyorum. Önce artırarak 50 soru, 100 soru çözmeye başladım ama bir yandan da basketbola, masa tenisine, çizim yapmaya devam ediyordum. Başka sosyal etkinliklere de devam ediyordum. Sınava çalışmaya verdiğim önem kadar ruh halimin ve motivasyonumun yüksek olmasına da önem veriyordum. Kendimi bir odaya kapatmaktansa sosyalleşmeye çalıştım ama bu süreçte tabi ki telefon tablet gibi dijital aletlerden uzak durdum" diyerek başarısının sırrını anlattı.

"Bilim insanı olmayı hedefliyorum"

Birinci olan öğrencilerden Bahçeşehir Koleji Beylikdüzü Kampüsü’nden Ayşe Sude Esen ise "Çok çalıştım yapamadığım soruları hem öğretmenlerime danıştım hem de soruyu neden yanlış yaptığımdan ziyade çözümü anlamaya çalıştım. Herhangi bir denemede düştüğümde o düşüş bende devam etmiyordu. Hırslı bir insanım, sıralamam düştüğünde üzülüyordum ama hemen toparlayıp çıkıyordum. Yanlış yaptığım sorulara benzer tarzda sorular çözerek yanlışlarımı azaltıyordum. Pilotaj ya da bilim insanlığı üzerine eğitimimi sürdürmek istiyorum" dedi.

"Gördüğüm destek sayesinde süreci yönetebildim"

Aldığı sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsü öğrencisi Sair Mirza Duran, "Güzel hissediyorum. Çalıştım, emek verdim, bunun da karşılığını aldığımı düşünüyorum. Ailem, okulum, öğretmenlerim hepsi bana ayrı destek oldu. Onlar sayesinde bu stresli süreci rahatça yönetebildiğimi düşünüyorum. Hedefim yazılımcı olmak" diye konuştu.

"Başarılı öğrenciler motivasyon kaynağım oldu"

Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü öğrencisi Melisa Bektaş ise, "Beni motive eden, iyi okullarda okuyan öğrencilerin başarılarını görmek oldu. Hazırlanmam tabii ki zordu. Çok çalışmaktan ziyade doğru çalışmayı tercih ettim diyebilirim. Okuluma, öğretmenlerime, aileme ve destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.