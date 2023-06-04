LGS adayları içerde aileleri dışarıda ter döküyor

Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de LGS heyecanı yaşandı. Öğrenciler sınıflarda, aileleri ise dışarda ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı başladı. Saat 09.30 ve 11.30’da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınav için öğrenciler sabahın erken saatlerinde okullara gelerek yerlerini aldı. 28 Haziran Ortaokulunda sınava giren çocukların heyecanına aileleri de ortak oldu.

Sözel oturumda, öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru ve 80 dakika süre verilecek. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, ihtiyaçlarını giderebilecek.

"Gece geç saatlerde uyudu, çok stresliydi"

Oğlunun çok çabalayıp emek verdiğini ifade eden Sadiye Güngör, "Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın, gelirken çok heyecanlıydı. Gece geç saatlerde uyudu, çok stresliydi. İyi olmaya çalışıyoruz, bizde çok stresliyiz çok heyecanlıyız. Önceliği fen lisesi çok istiyor, çok çabaladı. Fen lisesi olmazsa Anadolu lisesi istiyoruz” dedi.

"Belli etmemeye çalıştı ama heyecanlıydı"

Oğlu gibi kendi de stresli olduğunu belirten Sevgi Küçük, “Süreç zorluydu. Ülkemiz deprem yaşadığı için çocuklar da bundan çok etkiledi. Çok koşturdular, çok çabaladılar, emek verdiler. Oğlum biraz içine kapanık bir çocuk olduğu için pek belli etmemeye çalıştı ama heyecanlıydı. Bizde ailesi olarak çok heyecanlandık. Hatta hiç uyumadık” diye konuştu.