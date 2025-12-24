LGS Başarısı Odak Koleji'nde Yerinde İncelendi

Başarıya Yerinde Tebrik

İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında elde edilen başarılı sonuçlar dolayısıyla Odak Koleji’ni ziyaret etti. Ziyarette Damat’a; Odak Koleji Kampüs Müdürü Eyüpcan Balaban, Genel Müdür Gülgün Narinç ve Kurumsal İletişim Direktörü Ayça Erkmen eşlik etti. Öğrencilerle bir araya gelen Damat, öğretmenler ve okul yönetimiyle de eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Disiplin ve Planlama Vurgusu

Başarının tesadüf olmadığını vurgulayan İlçe Millî Eğitim Müdürü Damat, disiplinli ve planlı çalışmanın akademik başarıdaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Elde edilen sonuçların arkasında güçlü bir eğitim kadrosu ve sürdürülebilir bir çalışma anlayışının bulunduğunu ifade eden Damat, emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Sahadaki Yansıması

Ziyarette yapılan değerlendirmede, LGS başarısının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öngördüğü nitelikli, değer odaklı ve bütüncül eğitim anlayışının somut bir göstergesi olduğu vurgulandı. İlçe Millî Eğitim Müdürü Damat, bu anlayışın önümüzdeki dönemlerde de güçlü ve kalıcı başarılar doğuracağına inandığını belirtti.