LGS'de ilk oturum tamamlanmak üzere

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen ve 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvurduğu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu olan sözel bölüm sınavı başladı.

Liseye geçecek 8’inci sınıf öğrencileri için sınav maratonu başladı. Bugün uygulanacak olan LGS’nin ilk oturumu saat 09.30’da başladı. Öğrenciler, an itibarıyla sınavın ilk oturumu olan sözel bölüm sınavını çözüyor. Öğrencilere bu bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre tanınacak. İkinci oturuma geçmeden önce 45 dakika mola verilecek. Bu süre zarfında öğrenciler okulun bahçesinde dolaşabilecek veya ihtiyaçlarını giderebilecek. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak ve 12.50’de sona erecek. İkinci oturumda öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Öğrencilere ilk defa beslenme paketi dağıtıldı

Bu yıl sınav başvurusu sırasında talep eden öğrencilere oturumlar arasındaki molada beslenme paketi dağıtılacak. Öğrencilerin yüzde 91’inin bu uygulamadan faydalanacağı bildirildi. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 okulda, 64 bin 697 salonda; yurt dışında ise 8 ülkede 11 merkezde gerçekleştirilecek. Özel öğrencilere 20 dakika ek süre verilirken, gerekli durumlarda okuyucu ve kodlayıcı desteği sağlanacak. Sınav güvenliğini artırmak amacıyla binaların girişleri ve sınav evraklarının dağıtıldığı alanlara yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu. Bazı sınav salonlarında da kamera sistemi kullanılacak.

Toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu

Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülkede yer alan 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Sonuçlar 10 Temmuz’da açıklanacak

Sınav sonuçlarının 10 Temmuz’da "meb.gov.tr" adresinden ilan edileceği açıklandı. Sınav sonuç belgelerinin posta yoluyla gönderilmeyeceği de belirtilirken, tercihlere esas kontenjan tablolarının da aynı tarihte yayımlanacağı kaydedildi. Öğrencilerin tercih işlemlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapabileceği aktarılırken, yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ise 5 Ağustos’ta ilan edileceği ifade edildi. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları da 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

"Çalışmaya devam ettim, pes etmedim"

LGS’ye büyük bir çabayla hazırlandığını belirten Ranya Baday, "Bu sınava çalıştım, hazırlandım ve kendimden çok iyi bir sonuç bekliyorum. Asla bırakmadım, çalışmaya devam ettim ve pes etmedim. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah herkes istediği sonucu alır. Hedeflediğim bir yer yok ama iyi bir puan istiyorum. Nitelikli liselere gitmek istiyorum. Sınav senesinde genel olarak okulda ders ve konu işledik. Eve gelince soru çözümü oluyordu. Son zamanlarda da bol bol deneme yaptım. Öyle ilerledim ve gayet de iyi geçti" diye konuştu.

"Herkese başarılar diliyorum"

Sınava giren kızına ve herkese başarı dileklerini ileten Aslı Sözen ise, "Kızıma her konuda destek olduk. Kızım özel okula gidiyordu, özel okuldan da devam edecek. Kendisini denemesi için bu sınava sokuyoruz. Kızımı bekleyeceğim. Herkese başarılar diliyorum. Çocuklar çok emek verdi. Kızım beslenme paketinden yararlanacak. Güzel ve farklı bir sistem olmuş" şeklinde konuştu.

"Ne kadar iyi olursam o kadar başarılı olacağımı düşünüyorum"

Akranlarına başarı dileklerini ileten Ecrin Öztepe ise, "Ben çok çalışmadım, dershaneye gittim. Dershanede ne emeğim varsa o emeğinle gireceğim. Oturup soru çözmedim. Dün akşam biraz tekrar yaptım ama ne kadar iyi olursam o kadar başarılı olacağımı düşünüyorum. Aklımda gidebileceğim bir lise var inşallah orayı kazanırım. Herkes çalıştığının karşılığını alsın. Molada çok stres olmamam lazım. Yediklerime ve ne yaptığıma dikkat etmem lazım. Mola esnasında oturup düşünmeyi tercih ediyorum" dedi.

"Çocuğuma elimden gelen çabayı gösterdim"

Sabah uyandığı andan itibaren çocuğuyla birlikte stres ve heyecan maratonuna girdiğini ifade eden Filiz Öztepe ise, "Öncelikle her şeyin hayırlısını diliyorum. Elimden gelen çabayı çocuğuma gösterdim. Destek olmaya çalıştık. Hayırlı bir yer istiyoruz. Sabahtan beri bizde de stres ve heyecan oldu. Güzel bir yer olsun istiyoruz. İstediği okulu tutturamazsa sağlığa yönelmeyi düşünüyoruz" cümlelerine yer verdi.