LGS'de yüzde 1'lik dilime giren 42 öğrenciye teşekkür belgesi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 2023 LGS sınavında il genelinde yüzde 1’lik dilime giren 42 öğrenci, aileleri, okul müdürleri, öğretmenleri ve milli eğitim camiasıyla bir araya gelerek, teşekkür belgesi verdi.

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Vali Birol Ekici, Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yöneticileri, öğretmenler, LGS’de yüzde 1’lik dilime giren öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda ilk olarak 2023 LGS sınavının genel değerlendirmesinde bulunan Vali Ekici, liselere giriş sınavında Kırklareli’nin önceki yıllara oranla daha başarılı olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Ekici, şunları söyledi:

"En büyük pay öğrencilerimizin. Ben kendilerini yürekten tebrik ediyorum ve gelecekte daha da büyük başarılara imza atacaklarına ve hayatlarının artan başarılar ile devam edeceğine inanıyorum. Onlar için biliyorum ki LGS başarısı uzun ve gayretli bir çabanın ve disiplinli bir çalışmanın ürünü bir sonuç. İlimizde eğitimde her geçen yıl daha iyiye gidiyoruz ama daha gidilecek yol var. Bu yıl 3’ü Türkiye 1’incisi olmak üzere 42 öğrencimiz de yüzde 1’lik başarı diliminde kendine yer buldu. Bu başarıya ulaşan öğrencilerimizden daha önce belirttiğim üzere burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. LGS’deki bu başarınızı tercihinizde de Kırklareli’nde bulunan liseleri seçerek ailelerinizin yanında devam ettirmenizi siz değerli öğrencilerimizden temenni ediyorum. Başta öğrencilerimiz olmak üzere ailelerini, öğretmenlerini, okul yönetimi ve milli eğitim camiasını tebrik eder, herkese teşekkürlerimi sunarım."

Konuşmaların ardından öğrencilere teşekkür belgelerini takdim eden Vali Birol Ekici, ailelerle, öğretmenlerle, milli eğitim ve okul yöneticileriyle sohbet etti.