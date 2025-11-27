LGS'deki Başarıya Tebrik Ziyareti: Müdür Damat'tan Abdülezel Paşa Ortaokuluna Destek

İlçe Millî Eğitim Müdürümüz İbrahim Hakkı Damat, 2025 LGS sürecinde elde edilen başarılı sonuçların ardından İBB Abdülezel Paşa Ortaokuluna tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Müdür Damat, öğretmenlerle eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak görüş alışverişi yaptı.

Okulun akademik çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Müdür Damat, başarının ekip çalışmasıyla sağlandığını vurgulayarak öğretmenleri ve okul yönetimini kutladı. Ziyarette, okulun LGS hazırlık sürecinde izlediği yöntemler, öğrenci motivasyonunu artırmaya yönelik uygulamalar ve yeni döneme dair eğitim hedefleri de ele alındı.

Okul Müdürü Ahmet Öngel de ziyarette hazır bulunarak okulun eğitim faaliyetleri ve LGS süreci hakkında bilgilendirmede bulundu. Müdür Damat, başarıda emeği geçen tüm eğitimcilere teşekkür ederek desteklerinin devam edeceğini ifade etti.