LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçları açıklandı
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.
Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8 Ağustos’ta açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Böylece 22 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak.