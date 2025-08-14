LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçları açıklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8 Ağustos’ta açıklanan birinci nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Böylece 22 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak.