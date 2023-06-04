LGS merkezi sınavı sorunsuz şekilde tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. LGS soru ve cevapları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava bu yıl 8’inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav, 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi. Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Cevap anahtarı, sınavdan kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

LGS merkezi sınav sonuçları 26 Haziran’da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

Öte yandan LGS soru ve cevapları, meb.gov.tr adresinde ilan edildi. Sözel ve sayısal kitapçığa meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.