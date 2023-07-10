LGS Pınarhisar birincisine kaymakamdan hediye

Bu sene yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ölçme değerlendirme imtihanından 463,71 puan alarak ilçesi birincisi olan Pınarhisar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Numan Gökdağlı, Kaymakam Betül Büyükkılıç tarafından ödüllendirildi.

Pınarhisar Kaymakamı Betül Büyükkılıç, 2023 LGS imtihanından 463,71 puan alarak ilçe birincisi olan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Numan Gökdağlı’yı makamında kabul etti. Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yaşar Alabaşoğu ve halası Elvan Poray ile birlikte gelen Numan Gökdağlı’yı tebrik eden Kaymakam Betül Büyükkılıç, kendisine hediye takdim etti.

Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Numan Gökdağlı’nın 2023 LGS Pınarhisar birincisi olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, eğitim hayatında başarılar diledi.

Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı da başarısından dolayı Numan Gökdağlı’ya hediye verdi.