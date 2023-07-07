LGS sınavında tam puan alan Tekirdağlı öğrencilere validen hediye

Vali Aziz Yıldırım, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alıp Türkiye 1’incisi olarak Tekirdağ’ı gururlandıran öğrencileri tebrik ederek, hediye takdim etti.

Tekirdağlı öğrencilerden Defne Sert, Zeynep Ada Özgöç ve Duru Doğa Yıldıran, 2023 yılı LGS sınavında tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan alıp, Türkiye 1’incileri arasına girdi.

Başarılı öğrenci ve ailelerini makamında kabul eden Vali Aziz Yıldırım, öğrencilerle gitmek istedikleri lise ve gelecek hedefleri hakkında sohbet ederek, tavsiyelerde bulundu. Vali Yıldırım, "İlimiz için iftihar vesilesi oldunuz. Sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Sizleri yetiştiren ailelerinize, öğretmenlerinize ve okul idaresine teşekkür ediyorum" dedi.

Hediye takdim programına Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu, öğretmenler ve öğrenci velileri de katıldı.